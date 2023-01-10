Президент Украины Владимир Зеленский готовит население страны к потере Соледара, уверен российский военный эксперт Сергей Колясников.
"В вечернем обращении Зеленский заявил, что в Соледаре Украина выиграла дополнительное время и дополнительные силы. Звучит, как скорое прощание с Соледаром", — отметил он в своём Telegram-канале.
Аналитик сообщил, что пути снабжения националистов, обороняющих этот населённый пункт, уже перерезаны, а значит освобождение города от боевиков — дело ближайших дней.
"С Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ред.) история примерно та же, укронацисты там кончаются очень быстро, новых подвозить не успевают", — добавил Колясников.
Ранее украинский политолог заявил, что избранная Кремлём тактика лишила ВСУ возможности наступать.
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