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"Русская весна": войска ВС РФ прорвали линии обороны ВСУ в Соледаре

Силовые структуры

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация для ВСУ. Ранее украинский пропагандист Юрий Бутусов сообщал, что российские подразделения штурмом взяли под огневой контроль главную трассу снабжения города. Это сделало проблематичным нормальную поставку вооружений для группировки ВСУ.

Корреспонденты издания "Русская Весна" также подтвердили сложную для войск противника ситуацию в городе. Они проинформировали, что под натиском военнослужащих РФ бойцы ВСУ начали бегство из Соледара. Российская армия прорвала несколько линий обороны. Украинские бойцы оставляют позиции вместе с техникой.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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