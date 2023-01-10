"Русская весна": войска ВС РФ прорвали линии обороны ВСУ в Соледаре

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация для ВСУ. Ранее украинский пропагандист Юрий Бутусов сообщал, что российские подразделения штурмом взяли под огневой контроль главную трассу снабжения города. Это сделало проблематичным нормальную поставку вооружений для группировки ВСУ.

Корреспонденты издания "Русская Весна" также подтвердили сложную для войск противника ситуацию в городе. Они проинформировали, что под натиском военнослужащих РФ бойцы ВСУ начали бегство из Соледара. Российская армия прорвала несколько линий обороны. Украинские бойцы оставляют позиции вместе с техникой.