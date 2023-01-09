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Бутусов: войска ВС РФ взяли под огневой контроль главную трассу снабжения ВСУ в Соледаре

Силовые структуры

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация, о чём ранее информировал украинский политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец. ВС РФ атакуют позиции противника малыми группами. Украинский военный пропагандист Юрий Бутусов прокомментировал текущую обстановку.

Он отметил, что российские подразделения штурмом взяли под огневой контроль главную трассу снабжения Соледара. Пока полного окружения нет, но действия ВС РФ затрудняют нормальную поставку вооружений, что критично для обороны.

"Основная угроза от русских — это охват с флангов города. Они будут делать всё возможное, чтобы пробиться на трассу в тылу Соледара. Для обхода Соледара направлены новые резервы из состава воздушно-десантных войск, захват Соледара русское командование придаёт большое политическое значение", — сказал Бутусов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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