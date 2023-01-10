Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, частично разрушены 12 домов

Украинские военные нанесли удар по городу Шебекино Белгородской области, следует из заявления главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, атака со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошла ночью. Он отметил, что жертв и пострадавших удалось избежать.

"Зафиксированы различные разрушения в 12 частных домовладениях", — уточнил Гладков.

Губернатор также добавил, что при обстреле повреждены два автомобиля и опора линии электропередачи. Как пояснил руководитель региона, экстренные службы полностью восстановят электроснабжение к 12:00 по местному времени.

20 декабря ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ с помощью западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара пострадал один человек.