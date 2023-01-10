Водолацкий: планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог никогда не сбудутся

Киевский режим никогда не сможет воплотить в жизнь планы по наступлению на Ростов и Таганрог, следует из заявления депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

По его словам, у российской армии ещё много сил, чтобы "дать по зубам" украинским националистам. Он считает, что в разработке карт наступления, на которые нанесены города Ростовской области, принимали участие иностранные инструкторы.

"Эти планы никогда не будут применены", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сегодня у националистов нет возможности проникнуть в российские регионы. При этом депутат подчеркнул: техника, переданная Украине западными странами, может представлять опасность для приграничных населённых пунктов РФ. Политик призвал уничтожать оружие ВСУ до подхода к линии боевого соприкосновения.

Ранее командир одного из подразделений ВС РФ с позывным "Саныч" сообщил о найденных под Авдеевкой украинских картах с планом наступления на Ростов и Таганрог.