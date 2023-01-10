Российский командир "Саныч": ВСУ планировали наступать на Ростов и Таганрог

На брошенных ВСУшниками картах под Авдеевкой отмечен план наступления украинских националистов на Ростов-на-Дону и Таганрог, рассказал российский командир одного из подразделений ВС РФ с позывным "Саныч".

По словам командира, пометки были сделаны около полугода назад.

"Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону, — пояснил "Саныч" РИА Новости. — Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог".

Командир не исключил, что ВСУ до сих пор вынашивают план наступления на эти города. Пометки на брошенных картах под Авдеевкой сделаны не так давно, правда, почему-то, поверх "путеводителей" ещё со времён СССР.