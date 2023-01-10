Экс-глава сухопутных войск Болдырев: генерал Лапин на новой должности займётся вопросами мобилизации

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев прокомментировал новое назначение генерал-полковника Александра Лапина, о котором стало известно сегодня.

Он считает, что на должности начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ Лапин займётся планированием, мобилизационными вопросами и территориальной обороной.

Это очень серьёзная должность, заметил Болдырев в беседе с URA.RU.

Должность начальника главного штаба Сухопутных войск — одна из ключевых в армии РФ, это штабная работа, без которой невозможно воевать на поле боя, добавил военный обозреватель Геннадий Алёхин.