Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев прокомментировал новое назначение генерал-полковника Александра Лапина, о котором стало известно сегодня.
Он считает, что на должности начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ Лапин займётся планированием, мобилизационными вопросами и территориальной обороной.
Это очень серьёзная должность, заметил Болдырев в беседе с URA.RU.
Должность начальника главного штаба Сухопутных войск — одна из ключевых в армии РФ, это штабная работа, без которой невозможно воевать на поле боя, добавил военный обозреватель Геннадий Алёхин.
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