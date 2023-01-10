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Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Силовые структуры

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, назначение военнослужащего на новый пост состоялось в понедельник, 9 января.

Лапин в 2018–2019 годах командовал группировкой ВС России на сирийской территории, в 2022 году — группировкой "Центр" в ходе боевых действий в Лисичанске. Летом генерал получил звание Героя России.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян заявил, что Лапин должен вернуться к командованию специальной военной операцией (СВО) на Украине. По его мнению, такой шаг приведёт к победе российской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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