Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.
Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ, назначение военнослужащего на новый пост состоялось в понедельник, 9 января.
Лапин в 2018–2019 годах командовал группировкой ВС России на сирийской территории, в 2022 году — группировкой "Центр" в ходе боевых действий в Лисичанске. Летом генерал получил звание Героя России.
Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян заявил, что Лапин должен вернуться к командованию специальной военной операцией (СВО) на Украине. По его мнению, такой шаг приведёт к победе российской армии.
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