RT: командиры рот и батальонов ВСУ оставили Соледар ещё 7 января и отошли в Миньковку

В Соледаре сохраняется тяжёлая ситуация. Войска Вооружённых сил Российской Федерации ведут наступление. Стало известно, что командиры рот и батальонов ВСУ оставили район города ещё 7 января. Об этом RT проинформировали военнопленные Украины.

Армия России частично контролирует перекрёсток трассы Е-40 Артёмовск — Соледар, что не позволяет подразделениям ВСУ отойти. 90% бойцов на данном участке являются мобилизованными из других областей. Именно они рассказали, что командиры рот и батальонов армии Украины покинули район 7 января и отошли в Миньковку в 20 километрах к западу от Соледара.