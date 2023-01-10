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Матвейчук заявил, что Артёмовск и Соледар перейдут под контроль ВС РФ к концу января

Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) и Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвейчук в беседе с "МК" поделился прогнозами окончания военных действий на данных участках фронта.

Матвейчук заявил, что Артёмовск и Соледар перейдут под контроль ВС РФ к концу января

Он отметил, что украинские подразделения терпят поражение, несмотря на переброску резервов. Оборона противника рушится и расчленена на отдельные очаги, что позволяет ВС РФ зачищать ВСУ.

Эксперт пояснил, когда можно будет говорить о взятии под контроль Артёмовска и Соледара.

"Когда по всей площади населённых пунктов будет произведена зачистка и будет понятно, что там больше нет бандформирований. Затем наступит черед разминирования участков местности и наведения порядка. Тогда можно будет сказать: территория перешла под наш контроль. По моим прогнозам, к концу января, наверное, мы сможем сказать, что мы очистили все эти территории", — объяснил Матвийчук.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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