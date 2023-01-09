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В Херсоне уничтожено около 200 сотрудников спецслужб Украины, замешанных в зачистке русских

Силовые структуры

По полицейским участкам в Херсоне нанесены ракетные удары, после чего уничтожено много спецназовцев.

В Херсоне уничтожено около 200 сотрудников спецслужб Украины, замешанных в зачистке русских

Об этом со ссылкой на источники сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ракетные удары нанесены по трем отделам полиции, где базировались несколько сотен сотрудников МВД и СБУ. Именно они виновны в зачистках русского населения и репрессиях против мирных жителей.

В Днепровской и Суворовском отделах полиции находилось приблизительно 200 спецназовцев. В Корабельном районе отдел был битком забит неонацистами из различных группировок.

"В каждом из этих мест большое количество погибших и раненных. По счастливому стечению обстоятельств, все указанные выше негодники занимались зачисткой русского населения в Херсоне и области. Теперь от их остатков нужно чистить асфальт", — цитируют "Джокера ДНР" военкоры.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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