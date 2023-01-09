В Херсоне уничтожено около 200 сотрудников спецслужб Украины, замешанных в зачистке русских

По полицейским участкам в Херсоне нанесены ракетные удары, после чего уничтожено много спецназовцев.

Об этом со ссылкой на источники сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ракетные удары нанесены по трем отделам полиции, где базировались несколько сотен сотрудников МВД и СБУ. Именно они виновны в зачистках русского населения и репрессиях против мирных жителей.

В Днепровской и Суворовском отделах полиции находилось приблизительно 200 спецназовцев. В Корабельном районе отдел был битком забит неонацистами из различных группировок.

"В каждом из этих мест большое количество погибших и раненных. По счастливому стечению обстоятельств, все указанные выше негодники занимались зачисткой русского населения в Херсоне и области. Теперь от их остатков нужно чистить асфальт", — цитируют "Джокера ДНР" военкоры.