РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила расчёты польских миномётов в ЛНР

Российские военнослужащие в ходе боёв на территории ЛНР подавили расчёты Вооружённых сил Украины (ВСУ), использовавшие польские 120-миллиметровые миномёты.

Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ уничтожили оборудование противника с помощью артиллерийских установок. Отмечается, что боевые действия происходили неподалёку от Червоной Дибровы. За обстановку в районе этого населённого пункта отвечает Западный военный округ (ЗВО).

"Это полька была, работает по нам, нас срисовали", — прокомментировал разрыв мины российский солдат с позывным "Слон".

Он добавил, что военнослужащим удалось определить, откуда стреляют боевики ВСУ. По его словам, в дальнейшем артиллеристы получили координаты расположения миномёта и уничтожили назначенные цели, применив гаубицу калибра 152 миллиметра.