Российские военнослужащие в ходе боёв на территории ЛНР подавили расчёты Вооружённых сил Украины (ВСУ), использовавшие польские 120-миллиметровые миномёты.
Как сообщает РИА Новости, бойцы РФ уничтожили оборудование противника с помощью артиллерийских установок. Отмечается, что боевые действия происходили неподалёку от Червоной Дибровы. За обстановку в районе этого населённого пункта отвечает Западный военный округ (ЗВО).
"Это полька была, работает по нам, нас срисовали", — прокомментировал разрыв мины российский солдат с позывным "Слон".
Он добавил, что военнослужащим удалось определить, откуда стреляют боевики ВСУ. По его словам, в дальнейшем артиллеристы получили координаты расположения миномёта и уничтожили назначенные цели, применив гаубицу калибра 152 миллиметра.
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