Командир второй роты 185-го мотострелкового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Рамзес" оценил ситуацию на линии соприкосновения под Донецком.
По его словам, Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ДНР постепенно продвигаются на Донецком направлении, однако украинские войска не прекращают обстреливать российские позиции с помощью артиллерийских установок.
"Ситуацию вокруг Донецка могу оценить на твёрдую четвёрку", — отметил военнослужащий в интервью ТАСС.
Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно используют западное оружие для ударов по гражданской инфраструктуре города. Как пояснил командир, Киев изменил тактику в районе Донецка после получения дальнобойных орудий.
Ранее стало известно, что российский беспилотник "Ланцет" уничтожил чешскую реактивную систему залпового огня (РСЗО), из которой ВСУ били по Донецку.
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