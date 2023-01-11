Командир "Рамзес" о боевой обстановке под Донецком: "На твёрдую четвёрку"

Командир второй роты 185-го мотострелкового батальона 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Рамзес" оценил ситуацию на линии соприкосновения под Донецком.

По его словам, Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ДНР постепенно продвигаются на Донецком направлении, однако украинские войска не прекращают обстреливать российские позиции с помощью артиллерийских установок.

"Ситуацию вокруг Донецка могу оценить на твёрдую четвёрку", — отметил военнослужащий в интервью ТАСС.

Он также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно используют западное оружие для ударов по гражданской инфраструктуре города. Как пояснил командир, Киев изменил тактику в районе Донецка после получения дальнобойных орудий.

Ранее стало известно, что российский беспилотник "Ланцет" уничтожил чешскую реактивную систему залпового огня (РСЗО), из которой ВСУ били по Донецку.