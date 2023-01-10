Беспилотник "Ланцет" ВС РФ уничтожил РСЗО "Вампир" ВСУ, бившую по Донецку

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ.

Разведчики Вооружённых сил Российской Федерации обнаружили чешскую реактивную систему залпового огня RM-70 "Вампир" и уничтожили её. В арсенале русских бойцов имелся барражирующий боеприпас "Ланцет", разработанный компанией ZALA.

Напоминаем, РСЗО Vampire ("Вампир") являются модульной разведывательной системой по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Они применялись для нанесения ударов по Донецку.