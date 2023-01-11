Украинский генерал Павлюк заявил о подготовке Киевской области к обороне

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовят Киевскую область к обороне, следует из заявления украинского генерала Александра Павлюка.

По его словам, на севере региона появляются инженерные заграждения. Он также отметил, что украинские военнослужащие минируют танкодоступные участки местности и пути возможного передвижения российских подразделений. Как пояснил глава обороны Киева, речь идёт о дорогах, лесных полосах и линиях электропередачи.

"Минирование проводится с целью недопущения быстрого вклинения в боевые порядки наших подразделений", — написал Павлюк в соцсетях.

Кроме того, он подчеркнул: сапёры ВСУ готовы выполнять задачи, поставленные военно-политическим командованием Украины, в любую погоду.

Ранее Павлюк назвал риск присоединения белорусских войск к российской спецоперации низким. При этом украинский генерал добавил, что киевский режим осуществляет подготовку к разным сценариям конфликта.