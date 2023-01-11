Военный корреспондент Андрей Руденко объяснил важность освобождения Соледара. Он напомнил, что на территории этого города находится крупнейшее в европейской части СНГ предприятие.
Как пояснил журналист, речь идёт о заводе "Артёмсоль", где в годы СССР производили до 40 процентов общесоюзной каменной соли.
"Вы понимаете, что эта соль очень важна как для нас, так и для врага", — подчеркнул Руденко.
По его словам, на сегодняшний день Соледар уже освобождён, продолжается зачистка города от украинских националистов.
Ранее военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью CNN назвал обстановку на Соледарском направлении критической. Он отметил, что в районе этого населённого пункта Киев уже не считает количество погибших. Украинский солдат убеждён: вскоре Соледар перейдёт под полный контроль российской армии.
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