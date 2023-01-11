CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших

Украинский солдат описал реальную ситуацию в Соледаре. По его словам, обстановка в регионе критическая. Количество погибших военнослужащих настолько велико, что в 46-ой бригаде уже сбились со счёта, признался он.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, больше или меньше. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга", — рассказал боевик в интервью CNN.

Военнослужащий считает, что командование ВСУ в итоге откажется вести боевые действия за Соледар. Уже сейчас очевидно, что город перейдёт под контроль российской армии.

"Я просто хочу понять, какой смысл. Зачем умирать, если мы всё равно оставим его сегодня или завтра?" — задаётся вопросом солдат.