В Соледаре тяжело ранен украинский актёр Линартович, озвучивший "Капитана Америку" в фильмах студии Marvel. После ранения он разместил видео, записанное в эвакуационной машине.
"Приветствую друзья, я украинский актер Дмитрий Линартович. Военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре, трёхсотый", — рассказал он.
Также актёр добавил, что украинцев "никогда не сломать" и "они побеждают".
Ранее сообщалось, что под Артёмовском уничтожен воевавший на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов с позывным "Fresh".
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