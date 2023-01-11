В Соледаре ранен украинский актёр Линартович, озвучивший "Капитана Америку"

В Соледаре тяжело ранен украинский актёр Линартович, озвучивший "Капитана Америку" в фильмах студии Marvel. После ранения он разместил видео, записанное в эвакуационной машине.

"Приветствую друзья, я украинский актер Дмитрий Линартович. Военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре, трёхсотый", — рассказал он.

Также актёр добавил, что украинцев "никогда не сломать" и "они побеждают".

Ранее сообщалось, что под Артёмовском уничтожен воевавший на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов с позывным "Fresh".