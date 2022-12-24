В ходе спецоперации на Украине ликвидирован боец ВСУ Владимир Ежов с позывным "Fresh". Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Отмечается, что он был одним из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R и прототипом персонажа Локи.
Других подробностей о том, где именно и при каких обстоятельствах это произошло, пока не приводится.
Ранее стало известно о гибели под Бахмутом (Артёмовском) друга советника офиса президента Украины Алексея Арестовича актёра "Чёрного квадрата" Александра Снегуровского и режиссёра студии "Квартал 95" Олега Бобало.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.