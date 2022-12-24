На Украине погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Ежов

В ходе спецоперации на Украине ликвидирован боец ВСУ Владимир Ежов с позывным "Fresh". Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

На Украине погиб разработчик игры "Сталкер"

Отмечается, что он был одним из разработчиков компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R и прототипом персонажа Локи.

Других подробностей о том, где именно и при каких обстоятельствах это произошло, пока не приводится.

Ранее стало известно о гибели под Бахмутом (Артёмовском) друга советника офиса президента Украины Алексея Арестовича актёра "Чёрного квадрата" Александра Снегуровского и режиссёра студии "Квартал 95" Олега Бобало.