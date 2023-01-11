Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что мобилизационный резерв состоит из обученных людей, которые прошли подготовку в армии. Однако на данный момент у России нет необходимого количества резервистов на случай полномасштабного вооружённого конфликта с НАТО, подчеркнул депутат.
"В армии у нас служил один из десяти", — сказал генерал в интервью НСН.
Соболев отметил, что необходимо срочно изменить подход к военной службе. Специальность должны получить все молодые люди России, считает он.
По мнению генерала, обучение военным специальностям следует проводить на протяжении полугода в системе ДОСААФ, а также регулярно проводить сборы. После этого вся молодёжь должна быть зачислена в мобилизационный резерв на случай войны, заявил Соболев.
"Можно сказать, что всё мужское население определённого возраста — это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?" — задаётся вопросом генерал.
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