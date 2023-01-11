Армия РФ поразила командный пункт мотопехотной бригады ВСУ в Артёмовске

Российское военнослужащие поразили командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении спецоперации, следует из заявления Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар был нанесён ракетными войсками, артиллеристами, оперативно-тактической и армейской авиацией.

"Поражён командно-наблюдательный пункт батальона украинской 57-й мотопехотной бригады", — пояснили в пресс-службе Минобороны России.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что после освобождения Соледара российская армия возьмёт под контроль Артёмовск и Северск. Кроме того, он подчеркнул: в дальнейшем усилия ВС РФ будут направлены на Славянское и Краматорское направления СВО.

11 января представители Минобороны России подтвердили информацию о блокировке Соледара российскими войсками.