Российское военнослужащие поразили командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении спецоперации, следует из заявления Минобороны РФ.
По информации ведомства, удар был нанесён ракетными войсками, артиллеристами, оперативно-тактической и армейской авиацией.
"Поражён командно-наблюдательный пункт батальона украинской 57-й мотопехотной бригады", — пояснили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что после освобождения Соледара российская армия возьмёт под контроль Артёмовск и Северск. Кроме того, он подчеркнул: в дальнейшем усилия ВС РФ будут направлены на Славянское и Краматорское направления СВО.
11 января представители Минобороны России подтвердили информацию о блокировке Соледара российскими войсками.
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