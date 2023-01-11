Российские подразделения ВДВ заблокировали Соледар с северной и южной частей, следует из заявления Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, в боевых действиях на территории населённого пункта задействованы штурмовые отряды российской армии. Отмечается, что Воздушно-космические силы тоже помогают решать задачи на этом направлении специальной военной операции (СВО).
"ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам противника", — уточнили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе проведения СВО наблюдается положительная динамика. При этом он подчеркнул: Россия достигнет успеха, когда выполнит все задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
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