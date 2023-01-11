Отставка директора СВР Нарышкина является вымыслом

Информация, которая появляется в СМИ, часто не является правдой. Например, вчера появилась информация о назначении генерал-полковника Александра Лапина на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Кремль этот слух не опроверг, но и не подтвердил. Что касается заявления в соцсетях об отставке директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, то они тоже являются вымыслами, сообщает EADaily со ссылкой на ТАСС.

«Досужие вымыслы не комментируем», — отметили в ведомстве