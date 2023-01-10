Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о назначении генерал-полковника Александра Лапина на должность начальника главного штаба Сухопутных войск России.
Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об этом.
Песков напомнил, что есть указы президента открытые, а есть под грифом "Секретно".
"Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", — добавил официальный представитель Кремля.
Ранее информация о назначении Лапина на новую должность появилась сегодня в СМИ.
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