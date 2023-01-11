Дуда сообщил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках коалиции

Польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Ранее Польша, Финляндия, Дания и ФРГ уже рассматривали вопрос о передаче Киеву танков "Леопард".

Варшава имеет в своём распоряжении более 240 Leopard. У Дании 44 Leopard 2, у Финляндии 240, у немцев порядка 400.

"Это именно то, на чём Польша настаивала в течение многих месяцев", — заявил директор польского института международных отношений Славомир Дебский.