Польский президент Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Ранее Польша, Финляндия, Дания и ФРГ уже рассматривали вопрос о передаче Киеву танков "Леопард".
Варшава имеет в своём распоряжении более 240 Leopard. У Дании 44 Leopard 2, у Финляндии 240, у немцев порядка 400.
"Это именно то, на чём Польша настаивала в течение многих месяцев", — заявил директор польского института международных отношений Славомир Дебский.
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