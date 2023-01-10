В наступившем году в Вооружённые силы России поступит новая военная техника.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечено, что на боевое дежурство поступят три стратегических ракетоносца Ту-16022, пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", атомная подводная лодка проекта "Борей-А" — "Император Александр III", четыре подлодки и 12 надводных кораблей.
Также планируется нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" и продолжить работу над другими перспективными комплексами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Франции заявил о готовности помочь Украине "победить".