В 2023 году в армию России поступит новейшая военная техника

В наступившем году в Вооружённые силы России поступит новая военная техника.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечено, что на боевое дежурство поступят три стратегических ракетоносца Ту-16022, пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат", атомная подводная лодка проекта "Борей-А" — "Император Александр III", четыре подлодки и 12 надводных кораблей.

Также планируется нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал" и продолжить работу над другими перспективными комплексами.