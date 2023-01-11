Российские войска в ближайшее время нанесут новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом заявила руководитель пресс-центра Командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. Она привела некоторые факты, которые, по её мнению, указывают на подготовку, пишет "Страна.ua".
Спикер отмечает, что ВС РФ ведут разведку с помощью беспилотников, что является особенно подозрительным. БПЛА выявляют места размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил Украины, которые российские войска также планируют поразить, полагает Гуменюк.
Кроме того, корабли российского Военно-морского флота ушли на переснаряжение. Это может говорить о планах России использовать их для ракетной атаки по объектам Незалежной.
На данный момент разговоров о том, что у России закончились ракеты, украинское руководство пока не ведёт.
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Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.