Гуменюк заявила о подготовке войск ВС России к новому массированному ракетному удару по Украине

Российские войска в ближайшее время нанесут новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом заявила руководитель пресс-центра Командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. Она привела некоторые факты, которые, по её мнению, указывают на подготовку, пишет "Страна.ua".

Спикер отмечает, что ВС РФ ведут разведку с помощью беспилотников, что является особенно подозрительным. БПЛА выявляют места размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил Украины, которые российские войска также планируют поразить, полагает Гуменюк.

Кроме того, корабли российского Военно-морского флота ушли на переснаряжение. Это может говорить о планах России использовать их для ракетной атаки по объектам Незалежной.

На данный момент разговоров о том, что у России закончились ракеты, украинское руководство пока не ведёт.