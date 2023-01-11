Зеленский не поддержал просьбу Залужного об отводе ВСУ из Артёмовска

Украинский президент Владимир Зеленский не поддержал просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного об отводе военных формирований из Артёмовска.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Киевский режим требует от Генерального штаба Украины бросить в бой новые боевые резервы и готовить оборону с северной стороны.

"Когда-то Гитлер также решил взять командование в свои руки в войне против СССР, и все мы помним, к чему это привело", — отметил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что Соледар полностью зачищен от националистов ВСУ, уничтожены около пятисот бандеровцев.