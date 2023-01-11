Украинский президент Владимир Зеленский не поддержал просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного об отводе военных формирований из Артёмовска.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Киевский режим требует от Генерального штаба Украины бросить в бой новые боевые резервы и готовить оборону с северной стороны.
"Когда-то Гитлер также решил взять командование в свои руки в войне против СССР, и все мы помним, к чему это привело", — отметил ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что Соледар полностью зачищен от националистов ВСУ, уничтожены около пятисот бандеровцев.
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