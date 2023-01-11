Российские Вооружённые силы прорвали вторую линию обороны ДНР.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что Соледар входил в так называемую вторую линию обороны, которую Киев выстраивал восемь лет на территории Донбасса. Данный район для киевского режима был чрезвычайно важен как пункт снабжения и как плацдарм, откуда можно было бы развивать наступление.
"Поэтому Киев не скупился на количество солдат, брошенных на данное направление. По некоторым данным, ВСУ понесли потери более 25 тысяч человек у Соледара. Думаю, когда наши войска будут зачищать соляные шахты города, мы увидим ситуацию, похожую на Мариуполь и Азовсталь: наши военнослужащие находили множество спрятанных трупов боевиков под землей", — отметил обозреватель.
Сейчас Киев пытается принизить значение Соледара в стратегическом значении, чтобы хоть не так сильно распространялись упаднические настроения в ВСУ и украинском обществе.
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