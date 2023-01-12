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РВ: армия России каждый день уничтожает технику НАТО

Силовые структуры

Российские военные каждый день уничтожают технику НАТО в зоне спецоперации на Украине. Об этом пишет издание "Русская весна" в своём Telegram-канале.

Оно опубликовало видео, на котором "запечатлены" уничтоженная французская БРДМ VAB и машина 46-й десантной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ). Боевики пытались вырваться из Соледара по дороге, контролируемой ВС РФ, пояснили журналисты.

В распоряжении военкоров также оказались фотографии НАТОвской боевой машины пехоты (БМП), которая была брошена убегающими боевиками под Артёмовском с полным боекомплектом и в исправном состоянии.

Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда пообещал поставить Киеву роту танков Leopard 2.

Комментируя событие замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что всё это железо вскоре станет "ржавым металлоломом".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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