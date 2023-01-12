Российские подразделения после освобождения Соледара нарастят силы для установления контроля над Артёмовском, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.
В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что населённые пункты Соледар и Артёмовск являются "ключами" к Краматорску и Славянску.
"ВС РФ сейчас будут наращивать силы на этом направлении, развивая уже достигнутый успех", — указал Гагин.
При этом врио руководителя ДНР добавил, что штурм Славянска и Краматорска — достаточно серьёзная задача в ходе спецоперации. Он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ), отступившие в эти населённые пункты, будут готовиться к отражению атак.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не поддержал предложение главкома ВСУ Валерия Залужного об отводе войск из Артёмовска.
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