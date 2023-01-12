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Гагин: подразделения РФ нарастят силы в ДНР для освобождения Артёмовска

Силовые структуры

Российские подразделения после освобождения Соледара нарастят силы для установления контроля над Артёмовском, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Гагин: подразделения РФ нарастят силы в ДНР для освобождения Артёмовска

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что населённые пункты Соледар и Артёмовск являются "ключами" к Краматорску и Славянску.

"ВС РФ сейчас будут наращивать силы на этом направлении, развивая уже достигнутый успех", — указал Гагин.

При этом врио руководителя ДНР добавил, что штурм Славянска и Краматорска — достаточно серьёзная задача в ходе спецоперации. Он подчеркнул: Вооружённые силы Украины (ВСУ), отступившие в эти населённые пункты, будут готовиться к отражению атак.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не поддержал предложение главкома ВСУ Валерия Залужного об отводе войск из Артёмовска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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