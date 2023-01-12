В Киеве продолжают высказывать опасения насчёт планов наступления российской армии.
Так, замначальника главного оперативного управления Генштаба вооружённых сил Украины Алексей Громов сегодня высказал мнение, что Россия планирует захватить Донецкую область и перейти к захвату Запорожской, сохраняя при этом "главную цель" — захват всей территории Украины.
"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", — заявил представитель командования ВСУ.
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