Полковник Баранец о назначении Герасимова: назревает генеральная битва за Донбасс

Назначение командующим Объединённой группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова может быть связано с назревающим новым этапом спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире "Радио КП".

Он выразил абсолютную уверенность, что сейчас наступает новый этап СВО. И кроме возврата стратегической инициативы после её потери, российским военным предстоит открыть ещё "вторую бронированную дверь" — после освобождения Соледара взять Артёмовск (Бахмут).

"Мы выходим после взятия Артёмовска на поле боя, где будет генеральная битва за Донбасс, за полное освобождение Донецкой Народной Республики... Это будет серьёзнейшая битва, в которой, возможно, решится процентов пятьдесят исхода всей специальной военной операции", - заключил журналист.