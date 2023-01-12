Назначение командующим Объединённой группировкой войск начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова может быть связано с назревающим новым этапом спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире "Радио КП".
Он выразил абсолютную уверенность, что сейчас наступает новый этап СВО. И кроме возврата стратегической инициативы после её потери, российским военным предстоит открыть ещё "вторую бронированную дверь" — после освобождения Соледара взять Артёмовск (Бахмут).
"Мы выходим после взятия Артёмовска на поле боя, где будет генеральная битва за Донбасс, за полное освобождение Донецкой Народной Республики... Это будет серьёзнейшая битва, в которой, возможно, решится процентов пятьдесят исхода всей специальной военной операции", - заключил журналист.
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