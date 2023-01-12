Депутат Госдумы Владимир Павлов рассказал об усилении гуманитарных дисциплин в школе в 2023 году с целью повлиять на мировоззрение учащихся.
Представитель ГД объяснил, что, согласно вступившему в силу федеральному закону о золотом стандарте школьного образования, обучение в деревнях и городах станет унифицированным.
Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал о необходимости прохождения обязательных военных сборов для всех молодых людей в России.
Он отметил, что изменения коснутся и школьных учебников.
"В учебниках устранят некоторые ошибки. Родителям не надо будет так тратиться на репетиторов, ведь на экзаменах станут спрашивать только то, что дети проходили в школе. Переход из одной школы в другую тоже станет легче благодаря единым требованиям", — замечает Павлов.
Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в школьной программе появятся "элементы начальной военной подготовки", которые будут преподаваться на основе уроков ОБЖ.
С нового учебного года начальная военная подготовка будет преподаваться в 10-11 классах.
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