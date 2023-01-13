Российские военные атаковали позиции ВСУ боеприпасами-"зажигалками"

Российские военные из первой славянской бригады 1-го армейского корпуса атаковали позиции боевиков вооружённых сил Украины специальными боеприпасами-"зажигалками".

Снаряды этого типа детонируют над позициями врага и накрывают зажигательными веществами большую площадь.

Отмечается, что такие боеприпасы используются для психологического давления на противника. Также они позволяют поджечь боекомплект и горюче-смазочные материалы на позициях украинской армии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта ВСУ боеприпасами нового поколения.