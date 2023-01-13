Российские военные из первой славянской бригады 1-го армейского корпуса атаковали позиции боевиков вооружённых сил Украины специальными боеприпасами-"зажигалками".
Снаряды этого типа детонируют над позициями врага и накрывают зажигательными веществами большую площадь.
Отмечается, что такие боеприпасы используются для психологического давления на противника. Также они позволяют поджечь боекомплект и горюче-смазочные материалы на позициях украинской армии.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта ВСУ боеприпасами нового поколения.
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