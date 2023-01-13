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Российские военные атаковали позиции ВСУ боеприпасами-"зажигалками"

Силовые структуры

Российские военные из первой славянской бригады 1-го армейского корпуса атаковали позиции боевиков вооружённых сил Украины специальными боеприпасами-"зажигалками".

Снаряды этого типа детонируют над позициями врага и накрывают зажигательными веществами большую площадь.

Отмечается, что такие боеприпасы используются для психологического давления на противника. Также они позволяют поджечь боекомплект и горюче-смазочные материалы на позициях украинской армии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта ВСУ боеприпасами нового поколения.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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