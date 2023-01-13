Притула: ВСУ получили беспилотники, которые могут наносить удары по "глубокому тылу" России

Украинский актёр и продюсер Сергей Притула заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) получили новые беспилотники, которые могут наносить удары по "глубокому тылу" России.

Актёр, участвующий в деятельности благотворительного фонда помощи ВСУ, в своём Telegram-канале поблагодарил всех "добрых людей", которые присоединились к сбору средств на дроны для ВСУ.

По его словам, ВСУ получили 142 беспилотника на общую сумму более 350 млн гривен.

"Расслабляться российской армии не придётся ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где ударами и не пахло раньше", — пригрозил Притула.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву хватит предоставленных Западом танков для победы на поле боя.