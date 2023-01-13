Военкор Котенок уверен, что ВС РФ нужна пауза в СВО на год или два: говорить нам о наступлении глупо

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, почему российская армия не готова к наступлению.

Военкор считает, что ВС РФ сейчас следует обороняться, а не наступать.

Он отметил, что Украину нужно принудить к переговорам, оставив за собой коридор в Крым и ЛДНР.

"Если так случится, то это оптимистический сценарий этого года. Если удержимся в обороне, не дадим прорвать наши линии обороны, и хохол разобьётся, то получим условную паузу на год-два в в….*, — написал Котенок в своём микроблоге, отметив, что России нужно "подсобраться" и серьёзнее подойти к военному противостоянию.

Он назвал 2023 год переломным.

"Говорить нам о наступлении глупо, несерьёзно. Говорить, что возьмём Киев — тоже", — выразил своё мнение военный журналист.

Котенок уверен, что нужно менять тактику СВО.

"Наступать везде и сразу (по факту — нигде) пора прекращать", — отметил эксперт.

Ранее военкор Юрий Котенок объяснил, что ВСУ готовят к наступлению, так как танки для обороны не дают.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.