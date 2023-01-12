Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что ВСУ крепко окопались в Авдеевке, поэтому штурм этого укрепрайона представляется крайне сложным.
Он отметил, что за 8 лет украинская армия очень прочно обосновалась на Авдеевском направлении.
"Авдеевку, как и Бахмут, лобовыми не возьмешь. Её обходить надо", — объяснил военкор.
Он считает, что данный участок фронта следует окружать широкими мазками, от Угледара и Марьинки.
"В лоб разобьёмся просто о него", — отметил Котенок.
Тревожат военкора и усиление ВСУ западным оружием: танками и БМП, которые превосходят российские бронемашины, так как "лучше видят".
"Укропу дают "Леопарды" с серьёзной пушкой. ВСУ готовят к наступлению. Танки не дают для обороны. Будет серьёзная драка", — предупредил военный корреспондент.
Ранее военкор Борис Рожин призвал граждан РФ готовиться к многолетнему конфликту России на Украине.
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