Военкор Котенок уверен, что ВСУ готовят к наступлению: Танки не дают для обороны. Будет серьёзная драка

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что ВСУ крепко окопались в Авдеевке, поэтому штурм этого укрепрайона представляется крайне сложным.

Он отметил, что за 8 лет украинская армия очень прочно обосновалась на Авдеевском направлении.

"Авдеевку, как и Бахмут, лобовыми не возьмешь. Её обходить надо", — объяснил военкор.

Он считает, что данный участок фронта следует окружать широкими мазками, от Угледара и Марьинки.

"В лоб разобьёмся просто о него", — отметил Котенок.

Тревожат военкора и усиление ВСУ западным оружием: танками и БМП, которые превосходят российские бронемашины, так как "лучше видят".

"Укропу дают "Леопарды" с серьёзной пушкой. ВСУ готовят к наступлению. Танки не дают для обороны. Будет серьёзная драка", — предупредил военный корреспондент.

Ранее военкор Борис Рожин призвал граждан РФ готовиться к многолетнему конфликту России на Украине.