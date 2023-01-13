Баранец: назначение Герасимова говорит о том, что Генштаб ВС "перебирается в окопы"

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец связал кадровые перестановки в Генштабе ВС РФ с тем, что военное руководство сейчас вынуждено находиться в зоне спецоперации.

Командующий спецоперацией должен обладать административными полномочиями, и именно это является причиной назначения на эту должность начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, считает эксперт.

"Эти назначения говорят о том, что Генштаб ВС России перебирается в окопы. Вот так бы я сказал. Управление СВО теперь сконцентрировано не на Фрунзенской набережной, в тёплых кабинетах с лакированными полами. Оно переезжает непосредственно на передовую", — рассказал Баранец в беседе с "Царьградом".

Эксперт считает, что кадровые перестановки имеют непосредственную связь с интенсификацией боевых действий на Украине.

Баранец полагает, что основной задачей ВС РФ на Украине теперь становится прорыв вдоль направления Славянск-Краматорск.