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Баранец: назначение Герасимова говорит о том, что Генштаб ВС "перебирается в окопы"

Силовые структуры

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец связал кадровые перестановки в Генштабе ВС РФ с тем, что военное руководство сейчас вынуждено находиться в зоне спецоперации.

Баранец: назначение Герасимова говорит о том, что Генштаб ВС "перебирается в окопы"

Командующий спецоперацией должен обладать административными полномочиями, и именно это является причиной назначения на эту должность начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова, считает эксперт.

"Эти назначения говорят о том, что Генштаб ВС России перебирается в окопы. Вот так бы я сказал. Управление СВО теперь сконцентрировано не на Фрунзенской набережной, в тёплых кабинетах с лакированными полами. Оно переезжает непосредственно на передовую", — рассказал Баранец в беседе с "Царьградом".

Эксперт считает, что кадровые перестановки имеют непосредственную связь с интенсификацией боевых действий на Украине.

Баранец полагает, что основной задачей ВС РФ на Украине теперь становится прорыв вдоль направления Славянск-Краматорск.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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