Кива: ВСУ готовятся к наступлению на Крым, понижая уровень воды в Днепре

Понижение уровня воды и гибель рыбы в Днепре связана с подготовкой вооружённых сил Украины (ВСУ) к весеннему наступлению на Крым. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Он прокомментировал появившееся в Сети видео с погибшей из-за снижения уровня воды рыбой на Каховском водохранилище. Это указывает на то, что ВСУ активно готовятся к наступлению, считает политик.

"Уровень в Днепре искусственно уменьшают в рамках подготовки наступления ВСУ на полуостров Крым, которое активно готовится на весну. Воду сбрасывают, рыба задыхается", — заключил экс-депутат.