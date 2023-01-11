Российские войска обнаружили на позициях националистов советские карты с обозначением наступления на восток: на города и округа России. Командующие ВСУ реально собирались нанести "сокрушительные удары" по югу России, рассказывает "Рамблер".
Как сообщил командир одного из российских подразделений, такие планы у украинцев были. Военнослужащий пояснил, что карты обнаружили под Авдеевкой, в домах, где находились командные пункты украинских военных. После исследования специалисты уточнили, что отметки о наступлении сделали не позднее июля 2022 года.
Хотя, по мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, разумнее было бы держать такие документы в Генштабе, а никак не в передовых подразделениях на линии фронта.
Со своей стороны, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что украинские стратеги и не скрывали: предметом их интереса являются такие регионы, как:
Амбиции у них огромные и желание войти на территорию РФ — тоже. Недаром экс-советник президента Украины Олег Соскин обещал захватить "как компенсацию за СВО" российские города:
А Алексей Арестович и вовсе обещал провести украинские танки по Арбату и Красной площади. Так что старые советские карты с такими стрелками — не новость. В ответ на это глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что границы СВО могут существенно сместиться на запад.
Весь вопрос — когда эту затею в Киеве будут рассматривать как первоочередную. Украине нужны победные картинки для получения помощи от Запада, потому в ход могут пойти любые самоубийственные авантюры, даже такие безнадежные, как попытки боев на территории России.
Впрочем, к таким действиям следует быть готовыми, поскольку ВСУ уже давно стреляют по гражданским объектам в глубоком тылу. Соперник стандартно рассматривает самые разные сценарии боевых действий против потенциального противника.
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