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Генерал Гурулёв оценил роль Суровикина в освобождении ВС РФ Соледара

Силовые структуры

ВС РФ вечером 12 января завершили освобождение Соледара. Об этом сообщало Министерство обороны РФ. Депутат Госдумы России генерал-лейтенант Андрей Гурулёв считает, что во многом успех российской армии — это заслуга Сергея Суровикина, занимавшего пост командующего группировкой войск.

Генерал Гурулёв оценил роль Суровикина в освобождении ВС РФ Соледара

ВС РФ пришлось потратить много сил, чтобы освободить город. Это подтверждало и Минобороны. Главная и основная нагрузка легла на штурмовые отряды, которые брали Соледар. Армия России не выдавливала противника, а уничтожала, не давая выйти с территории.

Гурулёв отметил, что русские войска ликвидировали примерно два корпуса ВСУ, что является оперативно-стратегическим успехом. Около 30 тысяч солдат исчезли из войск Украины. Кроме того, ВС РФ поразили оружие, технику, боеприпасы, инженерные запасы противника.

"Мы же ранее чётко стабилизировали оборону, вымотали противника, создали условия для наступлений, которые сегодня идут при нормальной и устойчивой системе управления, хорошем толковом взаимодействии между видами и родами войск. Это во многом заслуга Сергея Владимировича Суровикина на посту командующего группировкой войск СВО, это факт", — подчеркнул Гурулёв.

Генерал отмечает совершенно другое состояние российской армии, которая работает в единой системе. В ней чётко распределяются обязанности в штатах, проводится анализ боевых действий.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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