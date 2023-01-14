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НМ ДНР: Запасы бронетехники ВСУ разбиты и истощены

Силовые структуры

Запасы бронированной техники Вооружённых сил Украины истощены.

Об этом сообщает Народная Милиция Донецкой Народной Республики.

Планируемая передача киевскому режиму бронемашин Stryker говорит о том, что националистам уже нечем восполнять уничтоженное вооружение.

"Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы", — отметили в НМ ДНР.

На данный момент запасов не хватает даже, чтобы оснащать поступающие резервы и из них формировать хоть какие-то подразделения. В связи с этим западные страны вынуждены рассматривать варианты поставки своей техники.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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