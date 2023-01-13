Танкистам РФ интересно, как горят "Пантера" и "Бредли" после попадания от Т-90 "Прорыв"

Танкисты российских Вооружённых сил ждут, не дождутся, когда на поле боя в специальной военной операции на Украине начнёт гореть бронированная техника НАТО.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на источники.

"Бравые танкисты готовы встречать и сжигать технику Запада, им самим интересно как горит "Пантера" и "Бредли" после попадания от Т-90 "Прорыв", — цитирует в Telegram-канале журналист.

Ранее сообщалось, что Пентагон обучит 500 украинских военных управлению БМП Bradley М2А2.