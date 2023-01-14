Пожар на крупном объекте критической инфраструктуры в Киевской области подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.
"В районе 6 часов утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры возникло возгорание, на месте работают оперативные службы. Без пострадавших", — написал он в своём Telegram-канале.
Также о звуках взрыва сообщают жители Харьковской области, Запорожья и Очакова. Сирены воздушной тревоги работают в шести восточных регионах Украины.
Ранее командир батальона Народной милиции ДНР пообещал ВСУ большой сюрприз на Днепре и в Запорожье.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Соледар завален трупами боевиков ВСУ.