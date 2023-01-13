Комбат Бураков: уже скоро ВСУ ждёт сюрприз на Днепре и в Запорожье

Украинские боевики уже лишились возможности наступать, но и в обороне им долго засидеться не удастся, заявил командир 2-го стрелкового батальона НМ ДНР Юрий Бураков.

При любой попытке контрнаступления ВСУ попросту "врежутся в бетонную стену" созданных укреплений на границе освобождённых территорий, пояснил офицер.

"Мало того, что мы укрепились, могу вас уверить, что уже в самое ближайшее время украинцев ждет большой сюрприз на Днепре", — добавил он в интервью изданию "Украина.ру".

Называть конкретные сроки российского наступления Бураков отказался.

"Отвечу так: украинцы просто недопонимают всей серьезности происходящего", — пояснил военнослужащий.

Тем не менее он уверен, что вскоре начнётся крупная наступательная операция в Запорожье, результатом которой станет выход ВС РФ "на всю ленту Днепра".

Ранее финский политолог предположил, что украинский конфликт может закончиться ядерным ударом.