Украинские боевики уже лишились возможности наступать, но и в обороне им долго засидеться не удастся, заявил командир 2-го стрелкового батальона НМ ДНР Юрий Бураков.
При любой попытке контрнаступления ВСУ попросту "врежутся в бетонную стену" созданных укреплений на границе освобождённых территорий, пояснил офицер.
"Мало того, что мы укрепились, могу вас уверить, что уже в самое ближайшее время украинцев ждет большой сюрприз на Днепре", — добавил он в интервью изданию "Украина.ру".
Называть конкретные сроки российского наступления Бураков отказался.
"Отвечу так: украинцы просто недопонимают всей серьезности происходящего", — пояснил военнослужащий.
Тем не менее он уверен, что вскоре начнётся крупная наступательная операция в Запорожье, результатом которой станет выход ВС РФ "на всю ленту Днепра".
Ранее финский политолог предположил, что украинский конфликт может закончиться ядерным ударом.
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