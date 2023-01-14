Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить, когда от Украины не будут исходить угрозы России. Он отметил, что РФ готова к сценарию, когда СВО можно окончить мирным путём. Однако, если сторона противника не желает этого, РФ будет продолжать использовать военные средства.
"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны", — сказал он.
Небензя отметил, что "всё на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения".
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