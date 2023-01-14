Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что Россия готова к завершению СВО мирным путем

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что военный конфликт на Украине можно завершить, когда от Украины не будут исходить угрозы России. Он отметил, что РФ готова к сценарию, когда СВО можно окончить мирным путём. Однако, если сторона противника не желает этого, РФ будет продолжать использовать военные средства.

"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны", — сказал он.

Небензя отметил, что "всё на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения".