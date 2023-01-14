В Первомайске принимают беженцев из Соледара. Люди поделились, как военные ВСУ обстреливали жилые дома, забирали вещи мирных жителей и бежали.

"Мы проживаем в конце посёлка, дальше только поле. Полгода в подвалах сидели. Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили всё что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали. Им надо было на ней снаряды возить. Приходили и гранаты в погреб кидали", — поделился один из эвакуированных мужчин с РИА Новости.