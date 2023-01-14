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Рогов: дальнейший сценарий спецоперации на Украине решается сейчас в Санкт-Петербурге

Силовые структуры

Судьба Родины не раз определялась в Санкт-Петербурге и сейчас там "в какой-то степени" решается судьба спецоперации на Украине. Об этом написал в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он опубликовал фотографии праздничного Санкт-Петербурга, пояснив, что приехал в северную столицу России в силу "вынужденных" обстоятельств, о которых "ещё несколько часов назад и не предполагал".

Политик добавил, что решается как минимум судьба СВО, вернее, то, по какому сценарию она будет идти дальше.

Ранее сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Буче, Очакове и Запорожье. Воздушная тревога звучала также в Харькове и других областях Украины. Поступали сообщения о поражении объектов критической инфраструктуры.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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