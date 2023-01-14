Стратегическая авиация ВС РФ выпустила ракеты, которые направляются к Украине

Союзные войска продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации, нанося удары по объектам критической важности Украины. Ранее сообщалось, что Киев зафиксировал пуски ракет ВС РФ.

Военкоры "Русской Весны" информируют, что стратегическая авиация РФ выпустила ракеты издалека, они приближаются к Украине. Зафиксировано время пуска и подлёта.

13.45-15.10 Днепропетровск

13.50-15.13 Кривой Рог

Известно, что корабли ВМФ РФ вышли в море для дополнения силы удара своим залпом.

"В Чёрном море находятся три надводных носителя ракет типа "Калибр", общий залп до 20 ракет", — сообщает командование ВСУ "Юг".