Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ракеты над территорией Украины: взрывы в Николаеве
The Times: Путин готовится объявить новую волну мобилизации и призвать 500 тысяч человек
Воздушная тревога вновь объявлена на большей части территории Украины
В Киеве третий раз за день звучит воздушная тревога
Симоньян высказалась о смерти Инны Чуриковой: "Прости меня, Васенька, дуру грешную!"
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
IRozhlas: взятие ВС РФ Соледара открывает ворота в Луганскую и Донецкую области
Марков назвал ракетный удар по Киеву очень необычным: ПВО вообще не срабатывало
Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова уволили за протест против СВО: призывал прекратить смерти и крови

Стратегическая авиация ВС РФ выпустила ракеты, которые направляются к Украине

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в рамках спецоперации, нанося удары по объектам критической важности Украины. Ранее сообщалось, что Киев зафиксировал пуски ракет ВС РФ.

Военкоры "Русской Весны" информируют, что стратегическая авиация РФ выпустила ракеты издалека, они приближаются к Украине. Зафиксировано время пуска и подлёта.

  • 13.45-15.10 Днепропетровск
  • 13.50-15.13 Кривой Рог

Известно, что корабли ВМФ РФ вышли в море для дополнения силы удара своим залпом.

"В Чёрном море находятся три надводных носителя ракет типа "Калибр", общий залп до 20 ракет", — сообщает командование ВСУ "Юг".

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Киеве прогремела вторая серия взрывов

В Киеве снова прогремели взрывы.

В Киеве прогремела вторая серия взрывов
WarGonzo: сотни тел погибших военных ВСУ оставлены в Соледаре
WarGonzo: сотни тел погибших военных ВСУ оставлены в Соледаре
Офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что обман Зеленского с поставками оружия разозлил США
МО Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в боеготовность
Знак зодиака 14 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не все в Европе готовы поддерживать Украину Михаил Плисюк На Украину едут пятьдесят американских "генералов" Андрей Николаев
Одна подлодка США может уничтожить весь ледокольный флот РФ, заявил военный эксперт
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"
РИА Новости: новой целью Москвы может стать удар по Японии ядерным оружием "Сармат"
Последние материалы
Симоньян высказалась о смерти Инны Чуриковой: "Прости меня, Васенька, дуру грешную!"
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
IRozhlas: взятие ВС РФ Соледара открывает ворота в Луганскую и Донецкую области
Марков назвал ракетный удар по Киеву очень необычным: ПВО вообще не срабатывало
Звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова уволили за протест против СВО: призывал прекратить смерти и крови
Очевидцы: ВСУ забрасывали фосфорными боеприпасами гумконвои в Соледаре
Жительница Соледара: в составе ВСУ были наёмники из Польши и Британии
Украинские власти сообщили, что зафиксированы пуски "русских ракет"
Киборг: "Не нужно бояться перестать быть человеком"
МК: В Мурманске многодетная мать Светлана Парная заявила о желании отправиться в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников